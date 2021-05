En esta ocasión, Lara y Agustín se picaban por una de sus tareas del día pero con ello estallaba toda la tensión que iban acumulando estas semanas. Lara consideraba que Agustín no le estaba dejando participar, así que le acusó de hacer solo las cosas con Carlos: "No necesito un siamés porque puedo solita. Estoy aquí y me ignoras. Ayer Carlos corta un poco de pescado y '¡qué grande, Carlos!' Las rodilleras que te has comprado son buenísimas ", decía muy enfadada.

Agustín, a Lara: "La popularidad me ha costado 36 años"

El mal rollo siguió en 'Supervivientes: Conexión Honduras' cuando Lara votó en contra de que Agustín saltase del helicóptero. "Pone en mi boca cosas que no he dicho. Me llaman la atención porque nunca entro a nada. Con gente que hace estrategia no le voy a echar más gasolina. Sé a lo que me expongo pero no a la guerra de barro que ella quiere (...) A ella le encanta hablar delante de la cámara para provocarle. Que se busque la popularidad como sea que a mí me ha costado 36 años", sentenciaba en directo.