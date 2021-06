Tom y Melyssa vuelven a acercarse y él se lanza a hacerle una sorprendente proposición a su exnovia: “Al salir, una copia de champagne”

Ahora, varios días después del regreso de Sandra Pica a España, parece que T om y Melyssa han decidido iniciar otro acercamiento y dejar de lado los problemas, al menos mientras estén en ‘Supervivientes’. “Yo no te tengo odio”, le dijo la influencer a Tom. Pero lo que le pide es que “no se vuelva a hablar de este trío, yo soy yo y vosotros, vosotros”.

La sorprendente proposición de Tom Brusse a Melyssa Pinto

En medio de esa conversación para sellar la paz, Tom le hizo una proposición a Melyssa que a ella pareció no gustarle mucho. “Al salir, una copita de champagne”, le dijo a su ex. La mirada de la influencer lo dijo todo y Tom intentó matizar sus palabras: “Yo con mi novia y tú con tu novio”.

Melyssa no cree que puedan ser amigos

Ya en la palapa, Melyssa ha dicho que ella no y Tom no van a ser amigos, pero que sí pueden tener un trato cordial. “No creo que sea necesario que seamos amigos, pero al menos sí tener una convivencia tranquila”, añadió. Su exnovio se mostró de acuerdo: “Aquí las cosas son muy duras y si además hay mal rollo no ayuda mucho, mejor tener buen rollo y llevarnos bien”.