El acercamiento entre Lola y Gianmarco Onestini: abrazos en la playa noches de estrellas fugaces

Para Isa Pantoja, la complicidad entre Gianmarco y Lola era "de lo más normal". "En los realities se crean vínculos muy fuertes, parece que has estado muchos días, no estoy viendo nada más", ha asegurado. "Un abrazo no podemos mal interpretarlo. Es una actitud de compañerismo. Está intentando hacer fuego juntos, a mí me pasaría lo mismo, es innato", ha comentado Sandra Pica.