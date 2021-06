"He vuelto a caer en la tentación. Me da mucha pena porque estoy haciendo un concurso muy limpio y no quiero que la última imagen de mí sea esa. Lo siento mucho", decía Lola entre lágrimas nada más ser 'cazada'.

Más fuerte fue la reacción de Omar, que llegó a plantearse abandonar pensando que esto sería motivo para que se metiesen con Anabel Pantoja. "No quiero que la machaquen más por culpa mía. ¡Por favor, sáquenme de aquí ya! ¡No quiero que sufra por mí! Después de tres meses voy y hago las cosas mal. A mí me da igual lo que me hagan, que me saquen de aquí ya. ¡Ya me quiero ir!", expresó totalmente roto.