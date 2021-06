Lola tuvo relaciones sexuales cuando su novio, Iván, la visitó en Honduras

La superviviente empieza a desconfiar de sus dolores intensos de tripa

Valeria Marini creía que podía estar embarazada

Lola está teniendo unos dolores de tripa un poco fuera de lo común. La superviviente no está pasando unos buenos días en Playa Destierro debido a ello. "Me están dado unos retortijones que por las mañanas o por las noches me entra un frío por el cuerpo...", le contaba extrañaba a Palito Dominguín, que se ha dedicado a cuidarla como hizo Lola con ella cuando estuvo mala.

Valeria Marini ya no está en el reality al haberse convertido en la quinta expulsada del concurso. Sin embargo en 'Supervivientes: Tierra de nadie' vimos cómo le hizo el diagnóstico a Lola. "Es entre regla, retortijón... llevo así varios días. No entiendo por qué me da de repente", le explicó ella. "Si te duele así la barriga puedes estar embarazada", dijo de repente la italiana.

Al principio Lola descartó la idea. Pero con la insistencia de Valeria respecto a los síntomas empezó a sospechar. "Desde marzo no tengo la regla. Ojalá, Vale. Qué bonito. No quiero hacerme ilusiones. Que luego me hacen un test, sale negativo y es como... pues nada", finalmente dijo.

Lola tuvo sexo con su novio en Playa Destierro