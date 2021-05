"¿Has hablado con tu hermano?", le preguntó Carlos Sobera. "No, hablé hace unos días porque me felicitó el 'Día de la Madre'. Ahora como han abierto provincias en Andalucía iré a verle", revelaba. "¿A ti no te ha borrado?", contestó el presentador refiriéndose a cómo Kiko eliminó en redes sociales a Anabel. "No. Pero seguro que se soluciona. No es un problema tan grande como el de mi madre. Son como hermanos, mi hermano lo ha dicho muchas veces, y entonces ya está", aseguraba.