La dedicatoria de Marta López a Álex Casademunt

La colaboradora le ha dedicado su salto en helicóptero a sus tres hijos, pero también ha dicho unas bonitas palabras para su amigo Álex Casademunt. “Llevo aquí puestos unos calcetines de mi amigo Álex Casademunt. Ha estado a las puertas de venir a ‘Supervivientes’ varios años, no ha podido, pero en su funeral yo le prometí que se venía conmigo. Así que me he traído a Álex. Álex, te quiero mucho donde estés”.