Marta López carga contra sus compañeros: "Hay gente a la que le importa nada el concurso"

Marta arremente contra los que se quedan tumbados en la playa

Ante las palabras de Marta, Melyssa se justificó diciendo que no era la única que lo hace. "Mucha gente se tumba cuando le apetece. Es verdad que hoy me he tumbado por la mañana. La pesca no se me da bien, me he venido abajo y no he pescado", confesaba.