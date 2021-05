El primero, era un dibujo de Javier. " Mi mama me quiere mucho , también yo la quiero y ella. Pensando regalarle con mi cariño una estrella. Te amo", ha leído la exconcursante de 'Gran Hermano' entre sollozos. A continuación, la superviviente ha leído el mensaje de sus dos hijos mayores: " Quiero agradecerte que estés en mi vida , sé que puedo contar contigo en momentos difíciles, si no fuera por ti, nada sería posible . Gracias por todo lo que nos ha pasado. Te queremos, te echamos mucho de menos y te deseamos mucha suerte desde aquí. Lo estás haciendo genial , sigue así, sabemos que tú puedes. Esperamos que lo estés pasando bien el día de la madre".

"Os quiero mucho, sabéis que estoy aquí por nosotros, me acuerdo mucho de vosotros y estoy deseando veros", ha asegurado Marta. Mientras la colaboradora leía las cartas de sus hijos, Olga Moreno, Alejandro Albalá y Melyssa no podían reprimir las lágrimas. "Echo de menos a mi madre y veo estas cosas… tengo ganas de hablar con ella, de verla, de darle un abrazo, me da rabia no poder estar con ella hoy, pero la tendré cuando salga de aquí", explicaba la extronista. "Me acuerdo mucho de mi madre, la echo mucho de menos, más que nunca, y ver esto es tremendo", coincidía el ex de Sofía Suescun.