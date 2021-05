Marta López, a Sandra Pica: "Cuando le dejes, Tom se va a quedar igual"

Sandra Pica corta con Tom Brusse, esta noche a las 22:00 en 'Tierra de nadie'

La novia del francés se ha "desencantado"

Marta López asegura que Tom está "omnubilado con Melyssa"

Sandra Pica se encuentra en Honduras porque ha tomado una decisión muy importante respecto a su relación con Tom Brusse: va a dejar al francés. "Me he dado cuenta de que soy una chica de 22 años que quiere vivir y ser feliz. La cosa ha sido que cuando se ha ido, me he sentido con las semanas feliz, he vuelto a quererme, a disfrutar de mí, de mi vida. Es algo que había perdido en los últimos meses", explica la exparticipante de 'La isla de las tentaciones'.

Sandra se encontró con Marta López y le dio la noticia a la colaboradora, quien asegura que Tom "no se va a morir". "Está obnubilado por esta Melyssa. Mira como entramos los dos y la bronca que tuvimos la primera semana. A mí me ha preguntado Jorge y le he dicho que se iba a quedar medio igual. Para Tom está la tele y luego lo demás", asegura la tertuliana.

"Yo le pedí un respeto en la relación del día a día. Hay veces que ha sacado la cara por ella y no lo he entendido la verdad. Esto no me ha venido por nada del concurso, me he ido desencantando", le aseguraba la expretendienta de Joni Marley.