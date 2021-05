Marta López y Valeria han tenido más de un enfrentamiento en la Isla del Pirata Morgan

Las concursantes ha discutido por que la italiana no ha conseguido mantener vivo el fuego

"No soy tu esclava", le ha asegurado Valeria a Marta

Desde que llegó a la Isla del Pirata Morgan, Valeria Marini ha tenido más de un encontronazo con Marta López. La italiana no aguanta más a la colaboradora y tras un último rifirrafe ha estallado contra ella. La tertuliana, echaba en cara a la exparticipante de 'Temptation Island' haber dejado morir el fuego y ella se defendía asegurando que había sido imposible mantenerlo debido a la humedad.

"Tres veces lo he salvado pero si no tengo madera no puedo hacer nada. Tú estabas durmiendo, yo manteniendo el fuego", ha dejado claro Marini. "Estaba durmiendo porque tú te has comprometido a cuidar el juego. Relájate que me acabo de despertar", le pedía la ex gran hermana. La discusión fue subiendo de tono hasta que ambas brotaron.

"No me hables así tú, eres una mal educada, mentirosa y arrogante. No soy tu esclava. Yo a ti no te escucho más. A mí no me hablas así. Respeto, tú no lo tienes por nadie. Eres muy mala. A mí no me pones los pies en cabeza. ¿Me entiendes?", gritaba Valeria. "Eres una mal educada, eres ridícula", zanjaba Marta.

Marta acusa a Valeria de hacer sus necesidades fuera de la letrina