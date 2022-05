Las imágenes inéditas de la gran bronca entre Marta Peñate y Anabel Pantoja: "Mi familia no me ha enseñado la soberbia que tienes tú"

Marta Peñate y Anabel Pantoja se han enzarzaron en una discusión durante la publicidad en la que no se dejaron nada por decir. La sobrina de la Pantoja acusó a sus compañeros de egoísta y de "robar a los pobres". Según Marta, una de las frases que más le molestó de Anabel fue "en mi casa no me han enseñado a robar". Una declaración que ha tenido consecuencias en forma de respuesta por parte de la canaria hacia Anabel Pantoja: "En mi casa no me han enseñado la soberbia que tienes tú".