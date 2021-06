Melyssa, al límite tras sus problemas de estómago: "No voy a volver a comer pescado"

Melyssa no atraviesa su mejor momento en 'Supervivientes 2021' . A la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' vuelve a darle problemas el estómago y se encuentra muy débil. "Me siento asqueada, ya esto es mucha cantidad", confesaba comiendo su porción de arroz. "Para mí y cómo tengo el estómago"

"Desde aquí hasta el día que me vaya no vuelvo a comer pescado", ha asegurado a sus compañeros. "¿Pero, crudo?", ha quedo saber Tom. "Ni crudo, ni hecho porque ya me da miedo. Lo pesco pero no lo como", ha aclarado.