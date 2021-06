Melyssa se derrumba por el hambre

"Tengo hambre. Antes no me daba igual pero no me dolía tanto. Pero es que ahora con el hambre que tengo quiero comer. Me sabe mal porque debería estar feliz porque mi amiga puede comer pero yo también tengo hambre y lo paso mal. Me da rabia", dijo. Lara Álvarez le daba entonces un superabrazo para consolarla, a lo que ella respondió divertida con un "Hueles bien".