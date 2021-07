"Vengo de Bilbao, tengo 26 años, soy muy sincera , muy honesta, muy fiel, muy buena, amiga, muy simpática, tengo don de gentes, soy trabajadora y muy positiva. Soy muy intolerante, me pongo muy nerviosa, quiero ver si soy tan insoportable como dicen mi familia y mis amigos y quiero ver si soy capaz de convivir con en una casa con gente. No poder salir de ahí y despejarte ", se vendía la vasca.

" Me tenéis que coger porque soy la bomba, porque soy una tía especial, porque soy buen rollo 24 horas hasta que me tocan el higadillo y como no soy de piedra, daría juego", asegura en el vídeo.

Tras la emisión de 'Supervivientes', Nagore Robles y un listado de colaboradores de alta categoría te espera en Miteleplus para continuar la fiesta con 'Sobreviviré, after show'. No te pierdas entrevistas exclusivas, divertidos juegos y confesiones de infarto. ¡La noche no termina todavía! La aventura continúa en 'Sobreviviré, after show'.