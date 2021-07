En 'Sobrevivire, after show' hemos celebrado el día del orgullo LGTBIQ+

Elsa Ruiz se ha emocionado al escuchar la historia de la transición de Lara Sajen. “También es un poco mi historia, empecé haciendo drag y yo lo que pensaba que era un personaje, luego me sirvió a mí para reconocerme, para encontrarme, para encontrar un entorno súper amable que no me juagaba por ser quien era", ha comenzado diciendo.

"Yo gracias al drag y a la comedia me encontré, también encontré un apoyo en mi familia como ha contado Lara. Yo tengo a dos mujeres maravillosas en las que me miro para ser mejor mujer, mi madre y mi hermana pequeña, en muchas ocasiones ha sido más hermana mayor que yo", confiesa.

"De hecho mucha gente me pregunta si escogí Elsa por ‘Frozen’ pero mi historia es parecida: una hermana mayor que esconde un secreto que la separa de su hermana pequeña. La pequeña no entiende que pasa, y cuando empieza a ser ella misma, descubre que no solo la rechaza, sino no que la apoya más", ha desvelado Elsa provocando que Nagore no pudiera evitar emocionarse.

