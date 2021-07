En esto que a Nagore se le hacía que Marta López no paraba de hablar , así que sin vergüenza alguna se lo dejó caer. "Esa mujer... De los 27 minutos tiene que estar 24 hablando , de verdad", le soltó. Pero Marta no parecía pillar la indirecta.

A Marta no le sentó muy bien ese comentario así que le dijo "Mira quién fue hablar". Pero Nagore tenía de nuevo una respuesta para ella y esta vez la dejó callada: "Eh, cuidadito, que estás hablando con una ganadora . ¡Uh, qué placer me da!".

