" No pienses en tu familia , tu familia está bien. Te pones a hablar con cualquiera y te sale la emoción y no queremos verte así", le ha dicho Rosa. Olga ha querido saber cómo se encontraba su marido.

"Él está bien dentro de lo que cabe. No te voy a mentir. Él está bien dentro de lo que tenéis encima está de p madre. Está tranquilo, está con Lola a saco que ha sacado unas notazas que flipas ", le ha comunicado.

"Ya sabes que ara los estudios es muy estricto, me gustaría tener su paciencia", ha comentado la malagueña. "¿Se arrepiente de que haya venido? Era el único que no quería que viniera", ha querido saber. "No, él que más te echa de menos es él. Cuando vayas le vas a dar un chute de energía”, le ha asegurado su hermana.