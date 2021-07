" Tú antes matabas por mí , ahora no", le aseguro el DJ a su prima. "Jamás me interpondré entre tú y mi madre pero ¿tú me quieres? ¿Vendrías a mi casa a que te enseñara las cosas? Tienes el derecho de saber por qué yo actúo de esta manera ", le propuso.

"Si tú vienes a mi casa y ves las cosas que yo tengo y por tus adentros no se mueve nada, es que tú a mí no me quieres", reflexionaba Kiko. Anabel no aceptó su propuesta y la conversación comenzó a subir de tono hasta que la colaboradora abandonó el plató.