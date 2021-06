Omar Sánchez ha sido el último concursante es ser desterrado tras no salvarse de las nominaciones. El canario aceptó la decisión de la audiencia lo mejor que pudo, reconociendo que no se encuentra en buena forma física ni psíquica. Cuando llegó a Playa Destierro, lo cierto es que inundó el lugar con su bajón hasta el punto de que Lola y Palito Dominguín también se vinieron abajo.

"Lo que opinen me da igual. Yo expresé como me sentía anteriormente (...) Aquí me he dado cuenta que tengo una amistad muy grande y me han ayudado mucho. Ellas sí que son finalistas y no como otros allí", respondió Omar en Playa Destierro.