Olga y Tom han protagonizado un tenso enfrentamiento

La concursante se ha quejado de que su compañero estaba "levantando la voz"

Tom ha asegurado que nunca grita a nadie

La tensión se puede cortar con un cuchillo en la Isla del Pirata Morgan. Aunque Tom Brusse y Olga Moreno comenzaron teniendo una buena relación, el francés y la mujer de Antonio David han protagonizado un tenso enfrentamiento. Todo comenzó cunado el ex de Melyssa propuso a sus compañeros ir a buscar leña.

"Corre, ve a buscarla que tú estás tumbadito", le sugirió ella. "¿No me vaciles, vale? Que tú no te mueves, que poca vergüenza. ¿Cómo me puedes hablar así cuando estoy malito? Es la primera vez que me tumbo por la mañana", le ha asegurado él. "Tú cuando estabas mal te he preguntado muchas veces cómo estabas".

La conversación ha ido subiendo de tono hasta que la superviviente ha explotado contra su compañero. "A mí no me grites porque un hombre no me ha chillado nunca, esas maneras te las guardas para ti, conmigo no. A mí no me levantes la voz, no me levanta la voz, ni tú ni nadie. Yo te lo he dicho de broma pero me has dicho que no tengo vergüenza, y lo que más tengo es vergüenza", ha brotado.

Estas palabras no han sentado nada bien al exconcursante de 'La casa fuerte'. "Yo respeto a todas las mujeres, eso me parece muy sucio por tu parte y mu bajuno. Me parece fatal lo que estás diciendo porque yo no le subo la voz a ninguna persona", se ha quejado. Olga ha insistido en que cuando le ha dicho que estaba tumbado se trataba "de una broma", pero Tom cree que "no era el momento para bromas".