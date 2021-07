Tom ha sido el primero en mirarse al espejo tras 101 días sin hacerlo y se ha quedado impresionado al verse con 11,2 kilos menos , una barba larguísima y según él unos gemelos minúsculos. “Estoy horrible, tengo una cara de 60 años con un cuerpo de 10 años. Impresionante el cambio, no me reconozco, soy otra persona” , ha asegurado un Tom al que le ha costado trabajo encontrar algo positivo en su nuevo aspecto, pero que lo ha hecho “Ya no tengo barriga” . Incluso, ha mantenido una charla con su "amiga" reproductiva para saber si ella también había perdido peso o no.

El superviviente también se ha llevado una gran alegría al tener de nuevo entre sus manos su maleta con todas sus pertenencias. Tras revisar sus cosas, no se ha resistido a echarse un poquito de su perfume, crema hidratante y ponerse sus babuchas “Huele a casa, ya no quiero más bañadores, quiero todo nuevo” .

Por primera vez en muchos años se había cortado el pelo y tras semanas con un nuevo look, la superviviente no se había mirado en un espejo. Además, Olga se ha encontrado con su nuevo físico con casi cinco kilos menos. “Mira, me gusta. Las costillas, los bracitos, las piernecitas… Este espejo hace más delgada, ¿No? ¡Me gusta! No puedo decir otra cosa”, ha asegurado la concursante tras unos segundos asimilando su nuevo look.