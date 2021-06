Por eso para las visitas que han recibido esta semana no ha pasado desapercibido ese olor. Luca Onestini , el hermano de Gianmarco Onestini, y Paz Guerra , la madre de Alejandro Albalá, fueron los que pudieron abrazarles esta semana y pasar un día con ellos después de haber viajado hasta Honduras .

En su regreso a España, Jordi González se interesó en la primera parte de 'Supervivientes: Conexión Honduras' emitida en mitele PLUS por cómo olían los concursantes después de tantas semanas. Para Luca, "nunca había sentido algo así" , declaró.

"Malísimo. Nunca he sentido una cosa así. Me parecía estar en medio de una tribu. Todo comer con las manos, con las... Huelen de todo. Un poco de barro, de comida de que está allí, de fuego, de vómito... No se pueden lavar", explicó. Por su parte, Paz dijo que olían "a humo y a mar". Y en lo que sin duda coincidieron fue en la dureza del concurso.