El primero en recibirla ha sido Omar Sánchez , el último en llegar a Playa Destierro. Su abuela, Micaela, le ha animado a seguir dándolo todo a pesar de que él se siente con las fuerzas casi agotadas. "Papi y mami están bien, todos estamos bien. Estamos orgullosos por el concurso que estás haciendo. Todo está perfecto. No te angusties (...) No te rindas. Tú puedes mucho. Aguanta. Ya queda poco (...) Tienes que aguantar porque lo mejor está por llegar ", le ha dicho.

Por otra parte Palito Dominguín ha hablado con Lucía Dominguín, su madre, en lo que ha sido un momento de lo más emotivo. "Quiero verte sonreír. Qué haces que no me llamas por teléfono de verdad. Lo estás haciendo fenomenal. Tienes a toda España y parte de Latinoamérica detrás de ti. Están todos bien, tu papa ha crecido y todo. Me gusta que te rías y que estés contenta. Que apoyes mucho a tu compañera. Sois un equipo fantástico", le ha transmitido.