"A Irene no la conozco pero a Kiko le tengo un cariño especial porque lo he cuidado de chica con quince años, le he cambiado los pañales, le he dado de comer, lo he tenido en mis brazos. Me encantaría el día de mañana, verlo y darle un abrazo, a ver ahora que voy a vivir en Sevilla...", ha comentado Sylvia Pantoja.