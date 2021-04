Omar Sánchez salta desde el helicóptero con un propósito claro: "Quiero que no solo me conozcan por ser novio de Anabel"

"Soy Omar Sánchez, soy windsurfista profesional. Quiero que me conozcan realmente, no solo como el novio de Anabel. Cuando Anabel se iba para Madrid lo pasaba bien, ella es un poco intensa. Me ha dicho que voy a la isla y la voy a abandonar. Yo me voy a la isla y cuando vuelva estaré con ella si dios quiere. Si se habla de llegar a la final yo quiero ganar", ha dicho el deportista en su vídeo de presentación.