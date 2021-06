Palito Dominguín ha recibido una de las alegrías más grandes que ha vivido en 'Supervivientes' con la visita en el plató de 'Conexión Honduras' de alguien muy especial: su prima Berta . Tras el shock inicial, la superviviente no pudo evitar arrojarse a sus brazos llorando de la emoción.

"No sabes qué fuerza saqué cuando me dijiste lo que me dijiste", le comunicó Palito refiriéndose a uno de los momentazos de la edición que compartieron con nosotras. Berta le dijo en su día que la rehabilitación estaba dando sus frutos y había empezado a dar "unos pasitos". Ahora, le ha podido decir a su prima que "todo va muy bien" y que está participando en un nuevo ensayo.