Fani e Ivana protagonizan su enfrentamiento más tenso, esta noche a las 22:00 en Telecinco

Fani e Ivana volvieron a verse las caras durante la noche de los reencuentros. "No te crees ni tú que estás contenta de verme. Has sido una falsa conmigo. Te he dicho que pasaras de mí y no has querido porque te convenía", le aseguró la argentina a la exparticipante de 'La isla de las tentaciones'. Fani vivió su noche más difícil e incluso sufrió una pequeña crisis de nervios. La vuelta de la madrileña a Cayo Paloma solo ha recrudecido su guerra y ambas han protagonizado un tenso enfrentamiento. ¡No te lo pierdas esta noche a las 22:00 en Telecinco!