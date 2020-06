Los supervivientes no dan crédito al enterarse de todas las mentiras de Avilés: "Tiene un problema"

En un vídeo que recopilaba todas las mentiras y las presuntas estafas del superviviente, los compañeros no podían dar crédito y sus reacciones durante el visionado hablaban por sí solas . Sobretodo a la hora de descubrir que no es periodista , un título del cual en la isla sí había presumido tener.

Rocío Flores , que ha sido su amiga en Honduras, se sentía totalmente descolocada . "Estoy flipando porque no tenía ni idea. Me parece genial que todos os lo toméis a cachondeo, pero eso es un problema. Yo lo trataría como un problema ", decía ante las bromas que recibía Avilés por todo el escándalo.

José Antonio Avilés pide respeto para sus padres: "Por mi madre ma-to"

Entre broma y broma, lo que sí pedía José Antonio Avilés era que no se implicase a sus padres en sus problemas. "Lo que no voy a permitir es que con mis padres se sobrepase el límite. Me he callado después de que otros nos pinten como la familia Corleone y a mí que digan lo que quieran pero de mi padre y mi madre no porque por mi madre ma-to", soltaba a pesar de que nadie había mencionado a su familia.