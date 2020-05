Jorge Javier le lanza a Avilés una indirecta sobre su título de periodismo y consigue que hable: "Mi madre me pagó la carrera y el profesor británico"

Rocío no quería posicionarse así que evitó pronunciarse. Pero sí lo hizo Avilés y no precisamente para desmentir que él fuese periodista : "Es verdad. A Jorge antes. Pero podemos firmarla a medias, Jorge", soltaba.

Lo que Avilés no sabe es que en 'Sálvame' han hablado con el director de su presunta universidad . Presunta ya que el director ha negado que Avilés llegase a estar matriculado habiéndolo consultado además con los centros adscritos a la Universidad de Gales, lugar donde el superviviente aseguraba haber cursado estudios de Periodismo que luego habría convalidado en España .

Avilés: "Mi madre me pagó la carrera y el profesor británico"

"Como periodista, ¿cuál sería tu titular para resumir tu concurso?", le preguntaba el presentador. Una vez más, el superviviente no desmentía la titulación. "Remar a favor de obra, siempre", respondía.

Jorge decidía entonces dedicarle unas bonitas palabras, valorando y apreciando su concurso: "Yo de ti he pensado una cosa. Es un piropo aunque no lo parezca. Eres el tipo de persona que si aparece en mi vida, la jodes. Pero yo te querría tener en todos los programas que voy a presentar el resto de mi vida", le revelaba.

Por su parte, Avilés le respondía emocionado: "Yo nunca he trabajado contigo pero siempre te he tenido a ti como un referente. A ti y a Emma. Y Raúl Prieto te lo puede decir: siempre he intentado superarme cada día",