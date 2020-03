Rocío Flores se rompe en directo hablando de su madre: "Claro que me gustaría que me estuviera viendo"

Rocío Flores teme que su madre, Rocío Carrasco, no está viendo el concurso: "Aunque me duela en el alma"

La concursante confiesa que lo pasó muy mal cuando se fue a vivir con su padre a Málaga

Rocío está abierta a la reconciliación y habla con dolor de las últimas declaraciones de su madre

Rocío Flores se está abriendo con sus compañeros de ‘Supervivientes 2020’ y ha contado detalles muy íntimos de su familia. La hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco ha hablado de la boda de su padre, ha confesado que quiere ser tener un bebé dentro de un año y ha respondido a la pregunta del millón: ¿La relación con su madre es insalvable?

La relación con su padre

Durante la convivencia, la concursante se ha desahogado en la isla y ha narrado cómo ha sido su vida con total sinceridad: “Soy de Madrid. Con 17 años me fui a vivir a Málaga y lo pasé muy mal por el tema del cambio porque, claro, como nunca me había cambiado de colegio no sabía lo que era volver a tener que relacionarme con la gente”, ha empezado contado sobre cómo fue su adaptación tras irse a vivir con su padre.

“Me costó mucho volver a hacer amigos, todo el mundo cuchicheaba sobre quién era. Me pasó con una persona del instituto que me dijo que iba a ir a ‘Sálvame’ a contar cómo era como alumna. Yo a mi padre no le conté nada de lo que me pasaba, era incapaz de hablarlo con él porque no quería que fuera al colegio a hablar y la gente pensara que yo tenía un trato de favor, porque no era así”.

Rocío ha explicado que, con el paso del tiempo, ha aprendido a confiar más en el apoyo incondicional de su padre y, a día de hoy, se lo cuenta todo: “Es mi persona. Siempre que he hablado algo con él, ha llegado a buen puerto. Mi padre me mira y sabe lo que me pasa”, ha presumido muy emocionada.

La concursante reconoce que es muy “afortunada” por la familia que tiene y asegura que está “súper agradecida” con la gente que le rodea. “A mi novio no quiero meterlo aquí por protegerlo, sé que cuando salga él va a estar ahí recibiéndome y, si no está, me da un chungo”, ha expresado sobre su pareja, con la que lleva tres años y medio de relación.

“Me gustaría tener un bebé antes de casarme, yo estuve en la boda de mi padre con su mujer y tengo ese recuerdo. Me gustaría que mi hijo me viera casarme el día de mañana. No sabéis lo que pude llorar en esa boda”, ha recordado Rocío sobre el día que su padre dijo ‘sí, quiero’ a Olga. “Mi hermano iba vestido igual que mi padre. Los dos iban de novios. Los dos le dieron en anillo a Olga y ella le puso a los dos el anillo. Fue súper bonito. Si tú le preguntas a David (su hermano) a Olga la pone por encima de todo siempre”. Además, Rocío asegura que, para ella, Olga también es una persona “fundamental” en su vida.

Los problemas con su madre

En medio de tantas confesiones, Cristian Suescun se ha atrevido a preguntarle cuánto tiempo lleva sin hablarse con su madre. Rocío ha preferido no entrar en detalles pero sí ha reconocido que está abierta a la reconciliación. “¿Algún día podrá cambiar la situación?”, le ha preguntado Cristian. “Claro, por supuesto, todo puede cambiar en la vida”, ha respondido ella.

Durante la conexión en directo con ‘La Palapa’, Jorge Javier Vázquez ha rescatado las declaraciones de Rocío y ha continuado preguntándole: “¿Tú crees que al menos por curiosidad tu madre habrá visto alguna vez el programa?". Con un nudo en la garganta, Rocío ha respondido sin muchas esperanzas. “Si te digo la verdad, aunque me duela en el alma, ella dio su respuesta donde dijo las declaraciones que dijo”, se ha temido recordando cuando Rocío Carrasco aseguró, sarcástica, que solo vería a su hija en ‘SV 2020’ si lo echaban en Netflix.

“¿Te gustaría que lo viera?”, ha preguntado el presentador sin roderos. En ese momento, Rocío ha agachado la cabeza y se ha roto en directo: “No lo sé Jorge, hombre claro que sí”, ha reconocido con lágrimas en los ojos.

Su apetito sexual

Pero no todo ha sido drama y Rocío también ha subido la temperatura del programa al asegurar que echa mucho de menos a su novio, en todos los sentidos. La concursante ha reconocido que el hambre no le ha quitado el apetito sexual y Jorge ha hecho de las suyas: “Me gustaría poner remedio a tus calores pero no te puedo ayudar”, ha bromeado.

Además, la nieta de Rocío Jurado ha confesado que le gustaría ser madre dentro de muy poco y que no tendría problemas en tener un bebé de aquí a un año: “Primero quiero acabar los estudios y, a partir de ahí, lo que venga”, ha dejado claro ante la mirada orgullosa de su padre en plató.

El feeling de Rocío y Albert

Y hablando de atracción, muchos han puesto el ojo en el acercamiento que Rocío flores ha tenido con Albert Barranco. Los dos son solamente amigos pero el propio Albert se ha extrañado de la buena sintonía que tiene con la sobrina de Gloria Camila: "Era la última persona con la que pensaba que iba a hacer buenas migas". Desde plató, Gloria ha asegurado que no le molesta en absoluto que Rocío se relacione con él: "Me parece genial porque allí es muy importante el apoyo".

Ana María Aldón se desmarca

Eso sí, durante la tercera gala de 'SV 2020' Ana María Aldón se ha desmarcado por completo de Rocío flores. Después de una discusión con Antonio Pavón, la mujer de Ortega Cano ha tomado la palabra para echarle un capote al banderillero: "Conmigo se ha comportado como muy buen compañero. Si Rocío tiene un enemigo, yo no voy a ser enemiga de sus enemigos", ha sentenciado en 'La Palapa'.

Las duras palabras de Rocío

Antonio Pavón ha señalado a José Antonio Avilés como el causante de sus problemas con las mujeres del grupo y Rocío ha saltado indignada para contradecirlo: "Pavón es una persona mentirosa y que, además me ha insultado. Me ha llamado manipuladora delante de todo el mundo", ha dicho asegurando que el único responsable de sus actos es él mismo.

La metedura de pata de Ana María

La diseñadora se ha encontrado con muchas dificultades desde el principio de la gala. En el juego de recompensa, su equipo estaba a punto de ganar la prueba cuando Ana María ha tenido un traspié y ha tirado todas las fichas por el suelo: "Lo siento por mis compañeros, metí la pata", ha reconocido tras haber hecho que los siervos pierdan la recompensa.

