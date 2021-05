Olga Moreno vuelve a hablar de la familia Flores: "Somos una piña"

Olga Moreno ha vuelto a hablar en 'Supervivientes' de la familia Flores. Una vez más, Rocío Flores le ha brindado todo su apoyo desde el plató de 'Supervivientes: Tierra de Nadie'.

La concursante se había propuesto no hacer más comentarios sobre su familia en la última gala del reality con Jorge Javier Vázquez. Porque Olga se había sincerado en más de una ocasión y al ser consciente de ello había incluso pedido perdón a Rocío Flores.

"Que me perdone, por esos abrazos que no le di. Ella lo sabe. Sabe que he estado muy pendiente de su hermano siempre porque lo necesitaba y a lo mejor a ella la he dejado más de lado. Que la quiero, que la amo y que espero que esté bien.

De esto habló más en la isla con Sylvia Pantoja, con quien se sinceró. "También es bueno soltar un poquito. Como yo estoy siempre tan pendiente de su hermano. Rocío es pasión y pude haberle dado más abrazos, más besos", reflexionaba. Además, volvía a recalcar lo unidos que estaban los Flores. "Somos una piña, la verdad. A falta de su madre, pero en plan familiar nosotros nos iban ahí al ladito, que no les faltase de nada. Ellos no tienen rencor", expresaba.

Rocío Flores: "Olga no me tiene que pedir perdón"

Desde el plató, Ro Flores reaccionaba: "A mí Olga no me tiene que pedir perdón. Siempre he entendido que somos tres hermanos, somos tres, y hemos tenido cada uno nuestras necesidades", declaraba.

Por otra parte, la colaboradora de televisión opina que no se criticaría tanto a Olga Moreno de no ser por la emisión del documental 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', donde Rocío Carrasco, madre de Rocío Flores, habla de sus experiencias de vida.

"Me encantaría de verdad que las personas que están criticando a Olga a más no poder por el hecho de estar hablado de su vida se hubiesen ido a la isla con las circunstancias que se ha ido Olga. Si Olga se hubiese ido el año pasado y no hubiera pasado todo esto, los mismos estarían dando palmas por escuchar a Olga. Lo que pasa es que ahora no interesa", añadió Rocío Flores en su intervención.

