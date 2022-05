Rubén Sanchez Montesinos se quita el hambre comiendo gusanos: "Me han llamado la atención"

El hambre aprieta entre los concursantes según van pasando los días y cualquier alimento es bueno para ellos, que no dudan en probar cosas nuevas.

Rubén Sánchez Montesinos ha recibido su dotación semanal en la que se ha incluido un saco de insectos. "¿Serán cucarachas, gusanos, saltamontes? el menú puede cambiar, siempre la incógnita. El concursante abre el saco y ve que son "gusanos" lo que incluye y no duda en probarlos.

"Tienen como un toque dulce", asegura y explica lo que ha sentido al comerlos: "Creo que tiene una fuente proteica buena y me han llamado la atención, me han gustado muchísimo. Crujientes, vivan los insectos". El concursante afirma "que saben bien" y no duda en comerlos.