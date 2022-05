Rubén Sánchez Montesinos, segundo expulsado definitivo de 'Supervivientes 2022'

Rubén Sánchez Montesinos ha querido despedirse del concurso de su vida con unas palabras de agradecimiento: "Me siento feliz de haber compartido este sueño, de que me hayáis dado la oportunidad". Además ha añadido: "Me llevo amigos, he conocido a gente grande, el paraíso, estas vistas... Tengo una postal en mi retina de aquí como parásito increíble". "Me voy tranquilo, en paz, orgulloso y feliz", ha concluido.