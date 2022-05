Ignacio de Borbón, muy cuestionado por sus compañeros: "Vete con tus amigos de la otra playa"

El sobrino del rey no encuentra su sitio en Playa Royale, cada vez que se siente solo o tiene algún problema acude a sus compañeros de la otra playa para desahogarse. Este gesto no le ha gustado nada a su equipo, quien lo acusa de ser un " bienqueda ".

El joven no ha dudado en responder a las acusaciones de sus compañeros: "Yo no soy un 'bienqueda', es mi personalidad. Yo creo que ayudo a mi equipo en todo lo que puedo y hago lo mejor para mi equipo siempre". Desy, por su parte, ha querido expresarle su enfado a Ignacio: "Das a entender a los demás que te tratamos mal y eso no es verdad".