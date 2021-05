"La frase de que me he removido es cierta. No el primer momento, pero pasando los días, viendo cómo se encuentran, viviendo como ellos, te hace empatizar más con sus sentimientos Él sabe que cada vez que me ha preguntado si he cambiado de decisión le he dicho no. Por eso le dije a Jordi que no quería darle un beso, porque sabía que cuando le dejase de ver me iba pasar lo mismo. Me siento bien, me siento mal por él pero no le echo de menos", explica.