El presentador no se cortó en preguntarle a Julen, delante de Sandra, si ella le atraía. Él respondió con timidez pero con una declaración en toda regla: "A mí Sandra por supuesto pero... Yo te quiero decir que no sé si en un futuro tendremos algo o seremos solo amigos. Pero yo estoy muy orgulloso de haber sido tu amigo porque has estado en una situación muy difícil, has sabido salir y yo voy a estar aquí en las buenas y en las malas" . Sandra le agradeció sus palabras así como el apoyo que le ha brindado estos días.

Julen le reprocha a Sandra su ambigüedad en la despedida con Tom

Sandra responde: ¿le fue Tom infiel?

"Yo no me voy a meter por ahí. Las cosas que han pasado si las he perdonado, las he perdonado", sentenció. Además, reconoció que a su madre no le cae nada bien Tom pero que Julen sí que le gusta para ella.