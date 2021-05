El reproche de Julen a Sandra Pica sobre su ruptura con Tom Brusse: "Diste a entender que dejabas una puerta abierta"

Sandra Pica y Julen se reencuentran en 'Supervivientes: Conexión Honduras'

Julen no entendió la despedida de Sandra Pica y Tom Brusse en Honduras

Tom está convencido: quiere recuperar a Sandra al salir de la isla

La visita de Sandra Pica a Tom Brusse en Honduras sigue dando de qué hablar. La exnovia del superviviente llegó desde la isla dejando claro que volvía "soltera", pero su despedida con el francés parecía indicar lo contrario.

En 'Supervivientes: Conexión Honduras' Sandra tuvo que afrontar las críticas e incluso que Vicky Larraz, exsuperviviente, le llamase "montajista" a la cara.

"Creo que es normal que cuando tienes a una persona con la que has compartido meses, le ves mal y le tienes cariño, estés ahí. Hay personas que me han visto que me pasé el día diciéndole 'Tom, no'", se justificó Sandra. Pero Vicky Larraz insistió: "Cuando dejas a un hombre y le ves llorando, le dices que por quererle te va a alejar. No le sueltas que has visto en él cosas que no habías visto antes y con lo cual cuando volváis... blanco y en botella ya sabemos lo que es", sentenció.

Tom Brusse está dispuesto a luchar por Sandra Pica

Por otra parte, a Lydia Lozano le llamó la atención que Sandra dijese que había visto un cambio en Tom con su visita de unos días a Cabeza de León. "Ha cambiado a la hora de ser capaz de reconocer todos sus errores, de que ha hecho daño a mi familia. Porque él es una persona muy orgullosa incapaz de reconocer que ha fallado. En esa parte", le explicó Sandra aunque muchos no le compraron el argumento.

Además, Tom sigue pensando que recuperará a Sandra cuando salga de la isla. De hecho, le dedicó el collar de líder que ha ganado esta semana:

Para Sandra, que se lo dedicase denota que no ha aceptado la situación. "En el último momento cuando Melyssa contó que le había dicho de volver, él entró en brote y me dijo que se quería venir conmigo y le dije que si no venía aquí al menos que lo hiciera por la familia, por mí o por la familia. Él me dijo que iba a estar luchando allí con la intención de salir y recuperarme. Supongo que lo dice por eso", opinaba.

Julen cree que Sandra le ha dado esperanzas a Tom

Había alguien en 'Supervivientes: Conexión Honduras' al que particularmente le interesaba mucho este tema: Julen, con quien Sandra parece tener una gran atracción.

Sin embargo, no estaba de acuerdo con ella en este asunto. "A mí, Sandra, yo pienso que no lo entiendan no es normal porque es cierto que diste a entender que dejabas una puerta abierta", expresaba mientras algunos colaboradores arrancaban a aplaudir.

"Pero escúchame. Esto no es por el día de mañana podamos estar juntos o lo que sea. Tú fuiste decidida. Te dije yo que cuando lo tuvieras delante me decías porque no era fácil (...) Yo pienso por ti, por tu felicidad y estos días deberías valorar si quieres estar con él", le comentó.