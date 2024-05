Alba Renai llega con su sección de 'Supersecretos' para contar las novedades de 'Supervivientes'

Alba Renai vuelve con los 'supersecretos' de los concursantes de 'Supervivientes'. La presentadora virtual se entera absolutamente de todo y nos desvela las conversaciones más importantes de esta semana.

Blanca quita la careta a Gorka: "Quieres que te bailen el agua"

La concursante no se calla ni una más y le ha pedido explicaciones a Gorka después de su nominación directa. La superviviente se siente muy dolida, lo consideraba un amigo y se ha dado cuenta que le ha vuelto a fallar delante de toda la audiencia.

"Contigo nunca es suficiente, creo que esta semana lo he hecho de puta madre, en la prueba, en la pesca y la directa me la das a mí, salvando a Ángel", dice Blanca mirando a su compañero. Luego, un poco emocionada, confiesa: "El momento para valorarme en el concurso es ahora... y no lo haces".

Gorka se hace el sorprendido, mientras contesta: "¿Lo dices por la nominación que te nominé?". Blanca, muy enfadada, estalla: "Prefieres una buena conversación o que te bailen el agua a una tía que da el callo en las pruebas, en la pesca, se porta bien contigo, hace de todo aqui...".

El concursante le da una explicación a su nominación y Blanca termina haciéndole la cruz: "A mí esa excusa no me sirve, se supone que viene de una persona que me valora y aprecia... no me vale".

Gorka, Arkano y Ángel Cristo se ríen de Aurah y su "caca"

En medio del agua, antes del atardecer, Gorka, Arkano y Ángel Cristo tuvieron una conversación bastante surrealista sobre su compañera canaria. Todo empieza cuando el rapero, mientras no para de reír, dice: "Yo me hago un hueco allí, al final de la playa, que es donde caga Aurah... no me he atrevido ni a mirar".

Sus compañeros se parten de risa y Ángel Cristo fue a la carga: "Hay un pastelote, hay que tener consideración, hacerlo cerca del mar y que se lo lleve el agua... porque ahí, donde está, va a acabar en fósil". Gorka se suma con ironía: "Igual llega para 'Supervivientes' del año que viene".