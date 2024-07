Alejandro pasa un "mal momento" en Honduras y desvela el motivo: "Llevo tres días sin dormir"

Alba Renai en los ' Supersecretos , de Supervivientes All Stars ' nos ha mostrado las imágenes de Alejandro Nieto confesándose con Sofía Suescun , a la que le contaba el motivo por el que lleva tres días sin poder dormir.

"Llevos tres días malos pensando, sin poder dormir. Pienso en qué voy a hacer cuando llegue con ella. No paro de imaginar el momento en el que termine todo y me vaya con ella, el momento en el que esté en el hotel, cada vez que pienso en esto me acojono", explicaba Alejandro Nieto refiriéndose a su pareja Tania Medina.