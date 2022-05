Desy, en pie de guerra contra Kiko Matamoros: lo acusa de manipular a Ignacio de Borbón para que la nomine

La sevillana lo tiene claro, no soporta a su compañero Kiko y piensa que es el culpable de que ella esté en la palestra esta semana. Además, también tiene en el punto de mira a Ignacio de Borbón, a quién ha apodado "El principito". Según Desy, Kiko Matamoros no se hubiera acercado a él si no tuviera ese apellido y asegura que lo está utilizando y manipulando.