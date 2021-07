Melyssa se derrumba en la prueba de líder y confiesa haber discutido con Tom tras su puente de las emociones: "Estoy muy cabreada"

Tom y Gianmarco lucharán este jueves por el collar de líder

Los concursantes de 'Supervivientes' se han enfrentado este miércoles a la semifinal de una prueba de líder definitiva, ya que el ganador llegará inmune a la semifinal.

La prueba se llama 'Se te va la boya'. Saldrán unas boyas a flote en el mar y los supervivientes tendrán que llegar hasta ellas con la cesta de su color. En cada juego habrá una de menos y el superviviente que se quede sin ella, será eliminado. Solo dos de los seis se disputarán este jueves el collar de líder.

Melyssa ha sido la primera en caer eliminada y, nada más salir, no ha podido contener las lágrimas. La superviviente nos ha contado qué le había pasado: "He tenido una discusión hace pocos minutos con Tom. Estoy muy cabreada y ya no tenía ni ganas. Entre eso y que no llegaba y no se la quería quitar a mis compañeros... ya está".

Tras una larga y ajustada lucha, Tom y Gianmarco se han convertido en los ganadores de esta semifinal y lucharán este jueves por el collar de líder.

Tom confiesa que ha sido infiel a Sandra Pica: "Una vez fue con Melyssa y otra hace poco"

"He traicionado a varias personas. Lo hemos visto todos, en mis situaciones amorosas. Hace un año traicioné a Melyssa con Sandra. Hablar de este tema es muy complicado para mí porque Melyssa siempre ha dado todo por mí, ha hecho muchísimas cosas por mí y le he traicionado delante de millones de personas. La dejé por Sandra porque pensé en mí, quería algo nuevo. Igual no tenía que haberlo hecho de esa manera. Yo antes no traicionaba a nadie. No sé lo que me pasó", ha dicho al pasar por el peldaño llamado traición sin poder evitar romper a llorar.