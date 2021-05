La recién estrenada amistad de Melyssa y Tom en 'Supervivientes' se ve amenazada por una discusión

Tom le ofrece a Melyssa una disculpa muy emotiva

Máxima tensión entre los supervivientes por la comida

La convivencia en 'Supervivientes' está siendo en un punto crítico. El hambre está causando estragos. Por ello los supervivientes están a la que saltan en todos los temas referentes a la comida. Las enemistades se recrudecen; y los amigos, como Tom Brusse y Melyssa Pinto, incluso están discutiendo.

Por ejemplo, la última recompensa que ganaron Lara Sajen, Alejandro Albalá y Olga Moreno motivó un clima hostil cuando se comieron una suculenta tabla de quesos delante de todos celebrando con vítores y sonidos sonidos guturales. El momento generó una gran discusión en la isla:

Pero la tensión dinamitó por completo con algo insólito como la cocción del arroz. Los concursantes tenían ideas diferentes sobre si estaba ya cocinado o no. Tom les pidió a todos que no se metieran en lo que no fuese su tarea. "Estoy mirando porque estoy cocinando. Los chefs tiene que probarlo. Cada uno que haga lo que tiene que hacer", defendía ya que algunos como Olga Moreno se quejaron de que los que cocinaban comiesen arroz para comprobar si estaba hecho o no.

"Que tu estés ahí y nosotras queramos dar nuestra opinión no quiere decir que te puedas meter con las personas. Es que luego habla de respeto y educación", dijo Melyssa apoyando a Olga. "Es muy bonito por vuestra parte, gracias", contestó Tom decepcionado con sus amigas.

Por otra parte, la bronca llegó a todos los rincones de la isla porque la mayoría de los supervivientes estallaron con el tema del arroz. "Cada uno a su tarea. ¡Cada uno, por favor! ¡Cada uno con su tarea! ¡Es una locura!", no paró de repetir Tom.

Melyssa y Tom tienen una gran discusión

Cuando se calmó un poco la cosa, el superviviente aprovechó un momento para decirle a Melyssa que le había sentado mal que le hubiera dejado mal. "¿Tú que me tienes cariño cómo me puedes hablar así?", le cuestionó delante de todos. "Que tenga cariño no significa que no pueda decir las cosas como las pienso", respondía ella.

"Para mí dejarme mal es lo de respeto y educación. Sabes el aprecio que te tengo", insistió Tom, pero Melyssa no estaba para más discusiones: "Acuéstate y no me hables. Que quieres hacer show. Habla solo, habla con una piedra. Yo no te he faltado el respeto en ningún momento. Deja de decir mentiras cuando te he hablado bien", decía la concursante marchándose enfadada.

Pero Tom fue detrás de ella para aclarar las cosas. "Yo no quiero enfadarme contigo, te quiero muchísimo. Estoy muy contento de la amistad que tenemos hoy. Hemos hablado. No te hablo mal", le explicó en un tono más tranquilo. "Cuando te pones así a lo gallito corral hablas mal a todo el mundo y a mí no me deberías hablar así", se quejó Melyssa. Pero finalmente accedió al acercamiento.

"Quiero una comida fuera de aquí felices los cuatro. Tenemos un proyecto de la hostia fuera de aquí que todos van a flipar", celebró Tom ya entre risas con Melyssa.

Tom, contra Omar y Albalá

Por otra parte, con quien Tom sigue sin congeniar es con Omar Sánchez y con Alejandro Albalá. Con el novio de Anabel Pantoja también tuvo una fuerte bronca en la que dejaron evidente que no se toleran.