Yiya aconseja a Rocío Flores sobre cómo reconciliarse con Rocío Carrasco: "Echarle la culpa al novio de su madre es una forma cobarde de ver las cosas"

El consejo de Yiya

Rocío ha explicado que, si todavía no ha habido un acercamiento con su madre, probablemente sea porque una tercera persona está dificultando la reconciliación . La concursante no ha querido dar el nombre de esta persona pero desde plató todos sabían de quién estaba hablando. “Si pretendemos echar la culpa al novio de su madre es una forma muy cobarde de querer ver las cosas”, ha reflexionado Yiya.

“En algunas circunstancias me he puesto en su situación porque creo que empatizamos en este punto. Lo que pretendía explicarse, aunque de una forma dura, es que en la vida hay personas que quieren y hay personas que no quieren. No hay excusas ni por su parte ni por la de su madre, aunque ojalá en algún momento se superponga lo que realmente importa.