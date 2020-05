José Antonio Avilés vuelve a la carga con una nueva "fábula": asegura que Ivana se ha acostado con un miembro del equipo aunque todos lo niegan

Ivana desmiente a Avilés : “¿Tú te acostabas conmigo en mi cama?"

J.A. insiste: "Me tuve que ir de mi habitación de los gritos que pegaban"

Esta noche, en la decimocuarta gala de 'SV: Tierra de nadie', José Antonio Avilés ha tenido que explicar un nuevo rumor que ha puesto en circulación sobre un presunto lío de Ivana con un miembro del equipo de ‘Supervivientes 2020’ cuando aún estaban en Honduras. Los protagonistas lo niegan pero el colaborador insiste: “Júrame por tu madre que es mentira”.

La versión de José Antonio

Carlos Sobera ha conectado en directo con José Antonio Avilés y con Ivana Icardi para preguntarles por esta información que ha llegado al programa.

“¿Tú crees que Ivana ha empezado a olvidar a Hugo con otro chico en Honduras?”, le ha preguntado el presentador a Avilés para ver cuál era su reacción. José Antonio ha hecho como si el tema no fuera con él y ha negado saber nada sobre la vida sentimental de Ivana: “Si me consta o no, es algo de la intimidad de otra persona y debe ser ella quien lo diga”.

Pero Carlos, viendo que Avilés no tenia intenciones de reconocer su implicación en el asunto, ha puesto las cartas sobre la mesa: “A nosotros nos ha llegado que tú vas diciendo que Ivana se acostó con un miembro del equipo de ‘Supervivientes”.

Además, Sobera ha explicado que, según les han dicho, esta información sería “falsa”. Una afirmación que ha hecho que Avilés enseñe la patita. “¿Tú me puedes decir que eso es falso?, le ha replicado a Carlos. “Yo no he dicho nada pero no voy a consentir que se me tache de mentiroso a pesar de haber mentido hace tiempo”, se ha defendido.

Ivana, quien ha estado durante toda la conversación riéndose, ha pedido que se deje su vida amorosa a un lado y que se hable de ella como superviviente: “¿De todo lo que he hecho solo importan los hombres? Creo que me merezco que hablemos de mi concurso”, se ha quejado.

La argentina ha desmentido a Avilés y ha asegurado que no tiene “nada que contar” sobre este tema. “¿Seguro?”, ha saltado el colaborador molesto al ver que su palabra se ponía en tela de juicio: “Lo que yo cuento es totalmente verdad”, ha terminado insistiendo.

Pero Ivana ha continuado negando la información de Avilés y se ha tomado el tema a risa: “¿Tú te acostabas conmigo en mi cama para saber lo que hago?”, le ha preguntado sarcástica.

Un órdago que ha hecho que J. Antonio, molesto, de su versión de los hechos: “Nos fuimos a tomar algo a una zona chillout y entonces hay alguien que se le acerca mucho a Ivana (…) Cuando terminamos, nos fuimos a dormir, él nos acompañó y entró en casa. Se fue la luz, ellos se metieron en la habitación y yo me tuve que salir de la mía de los gritos que se escuchaban”, ha relatado el colaborador.

Ivana, aun riéndose, ha vacilado a su compañero: “Estaría asustada a lo mejor porque se fue la luz”. La concursante ha negado haberse acostado con nadie del equipo y ha dado su versión de lo ocurrido: “Este chico se me acercó para preguntarme qué había dicho Avilés porque su novia se había enfadado porque José Antonio había ido contando cosas. Cada chico que se me acercaba, él intentaba que yo tuviera algo con él. No entiendo esa necesidad”, ha criticado sobre la actitud de alcahueta de J.A.

“Lo que yo escuché no era una conversación, estaba claro”, ha insistido él. “Deja de fabular porque ya aburres”, le ha recriminado ella.

Finalmente, Avilés ha invitado a la argentina a contar “la verdad de lo que pasó” y ella ha criticado la actitud chismosa del colaborador, y más cuando los dos han pasado unos días bastante unidos en Honduras. “¿Tú serías capaz de jurarme por tu madre y por tus hermanos que lo que estoy diciendo, que tú pasaste la noche con una persona del equipo, es mentira?”, le ha preguntado él poniendo contra las cuerdas a su compañera. “Sí, lo juro”, ha zanjado Ivana negando el testimonio de José Antonio.

