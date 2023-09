Exclusiva| Las primeras palabras de Ena Navarro, la amiga de Bertín Osborne: "Me vi con él cuando estaba con Gabriela, ese es el miedo que tiene"

'TardeAR' ha conseguido las primeras palabras en televisión de Ena Navarro, tras su polémica con Bertín Osborne

"Él conoce a mi familia, conoce a mi gente y, ¿ahora me está negando? No, hasta ahí vamos a llegar", nos dice Encarna

Encarna Navarro aclara cómo ha sido su relación con Bertín en un mensaje desesperado a ‘Así es la vida’

'TardeAR' ha conseguido las primeras palabras en televisión de Ena Navarro, tras su polémica con Bertín Osborne: ella asegura haber tenido una “relación intermitente” con Bertín durante más de 15 años y el cantante se apresuraba a dementir la relación.

Encarna Navarro nos ha aclaro cuál es la relación que ha tenido con él: "He tenido relaciones íntimas con él. No voy a permitir que este hombre me niegue y lo minímo que podría haber dicho es que soy una buena amiga suya. Él conoce a mi familia, conoce a mi gente y, ¿ahora me está negando? No, hasta ahí vamos a llegar".

Ena afirma haberse visto con Bertín mientras estaba con Gabriel: "El pasado mes de febrero me he visto con él y estaba con Gabriela. Ese es el miedo que tiene". "Hemos compartido escenario juntos, que me abraza y de todo, ¿y ahora no me conoces? Hijo, pues opérate la vista".

"A mí nadie me ha regalado nada y nadie me ha apoyado nada, no tengo nada gracias a Bertín. No sé a qué viene esto de negarme porque en los momentos más duros de él y los momentos buenos he estado a su lado", dice visiblemente molesta con todo lo que está ocurriendo.