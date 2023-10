El exabogado tailandés de Daniel Sancho critica la línea legal que están siguiendo los abogados españoles

María Miñana conectaba con 'TardeAR' desde Tailandia para contar al detalle las declaraciones del exabogado. "Considera que si no cambian de estrategia, Daniel Sancho será condenado a pena de prisión permanente y a pena de muerte sí o sí. Dice que esto es lo que más le duele pero que no puede hacer nada por una persona que no quiere escucharle", explicaba.