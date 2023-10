“El domingo estuve en el hospital, pero ahora estoy aquí, por suerte me han podido poner una infiltración porque tengo el tendón del psoas… es muy molesto, lo que pasa es que me dio mucho miedo porque como sabéis tengo puestas las prótesis de cadera y pensaba que podía haber sido que se me hubiese movido alguna o se me hubiese partido”, contaba el torero en directo en el plató de ‘TardeAR’.