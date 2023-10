El conmovedor testimonio de Gadi, amigo de secuestrados por Hamás en el festival de música: "Nos están masacrando. Es algo que no se puede creer"

'TardeAR' habla con dos jóvenes que han vivido den primera persona el conflicto que ha sacudido Israel en los últimos días

"Unos días antes decidimos vender los tickets porque un amigo mío tenía un cumpleaños. Al final no fuimos"

Conflicto entre Palestina e Israel: las claves del combate árabe-israelí

Al menos 260 cuerpos han sido recuperados por los servicios de emergencia israelíes del área del desierto cerca de la franja de Gaza, donde cientos de jóvenes celebraban un festival de música electrónica en la madrugada del sábado, cuando miembros del grupo palestino Hamás irrumpieron disparando a la multitud. El festival se celebraba en el sur de Israel.

'TardeAR' ha tenido ocasión de hablar con Gadi, un joven israelita que iba a ir al concierto pero finalmente no acudió. "Unos días antes decidimos vender los tickets porque un amigo mío tenía un cumpleaños. Al final no fuimos. De casualidad no estuvimos en ese terror". Gadi cuenta a Ana Rosa Quintana que "la cosa está muy mal. Es muy difícil todo lo que estamos pasando aquí. Nos están masacrando. Es algo que no se puede creer".

La situación es muy complicada, puesto que todos los habitantes que están cerca de las fronteras, sobre todo cerca de Gaza y el norte, no pueden salir de casa. "El sábado y el domingo la gente que vive cerca de la frontera del sur no salieron de las casas durante 20 o 30 horas porque tenían a todos los terroristas alrededor de sus casas", señala Gadi consternado. Además, añade que "los que no salieron de las casas los quemaron con las familias dentro de ellas. Además, hay muchísimos secuestrados".

La presentadora del programa, Ana Rosa Quintana, le ha preguntado a Gadi si conoce a alguna persona que ha acudido al concierto y si tiene noticias de ellos. Y es que cientos de padres llevan desde el sábado esperando noticias de sus hijos desaparecidos en esta matanza que ha paralizado por completo Israel. "Conozco a muchísima gente que estaba en esa fiesta y muchos amigos míos que no sé que les pasó. No sé si murieron, están secuestrados o heridos en un bosque y que nadie les puede ayudar. También a muchos padres que no saben qué hacer", asegura.

Según dice Gadi, todos los años va al festival 'Tribe of Nova' porque les gusta muchísimo allí. "Todos vienen a pasarlo bien y a olvidar lo que está pasando fuera. Es horrible". Sobre qué análisis se está haciendo en Israel y si hay alguna crítica de si el gobierno israelí no se podría haber dado cuenta antes de lo que estaba a punto de ocurrir, según Gadi "se está hablando mucho sobre eso. Saber quién tiene la culpa ahora es lo de menos. Estamos enfocados en que eso no lo pueden hacer más. Están secuestrando a niñas y a mujeres, gente adulta de 80 o 90 años. Hay vídeos de niños en jaulas. Es algo espantoso y malísimo".

Gadi además añade que todos los años Israel tiene un problema con Gaza. "Siempre hay un mes que hay muchos misiles y muchas alarmas. Pero esta vez, lo que hicieron es algo que no se puede creer. Es un desastre lo que está pasando aquí", concluye. Tras los cohetes, se detuvo la música y los organizadores anunciaron por los altavoces la cancelación del festival. Los asistentes fueron rápidamente hacia sus coches.

"La tensión se nota. No es lo mismo que otras veces"

'TardeAR' ha podido hablar también con otro joven que vivía en la ciudad de Tel Aviv desde hace cuatro años: "Estoy en Barcelona, he tomado la decisión de venirme para acá". "Es como si a tu hija la estuvieran paseando con una camioneta en medio de Gaza. Los pocos israelíes que conozco tienen hermanos, primos, tíos, que están pasando por esa situación", cuenta el joven.