La relación entre los Rivera sigue estancada: "No hay ninguna relación entre ellos"

Por su parte, Cayetano respondió que no era torpe: "Lo que pasa es que los toros cogen y cuando cogen pues hacen daño. Habrá que preguntarle también a él qué le pasa con sus veinte mil historias, ¿no? Pero bueno...", dijo molesto tras las palabras de Francisco Rivera.

Tras este cruce de declaraciones, la guerra pública entre los hermanos está servida. No obstante, Cayetano ha querido matizar que él sí valora la destreza de su hermano en su profesión de torero. "No hace falta que defina a Francisco, es un torero de raza, de orgullo y ahí está su trayectoria como torero". Lo que está claro es que la rivalidad de ambos viene de lejos y muchas veces han demostrado celos el uno del otro tanto a nivel profesional como personal.

Desde 'TardeAR' hemos podido saber que el entorno de Fran le quita importancia al comentario y que "no es que estén enemistados", es que "no hay ninguna relación entre ellos. Ninguna", señala Luis Pliego, director de la revista 'Lecturas'. "Fran no es que haya mantenido a su madre, a su hermana Belén, es que ha mantenido a Cayetano hasta que arrancó...". Además, según fuentes del sector, todo parece indicar que Cayetano habría rechazado torear con su hermano.